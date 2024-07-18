曾搜尋拜登等人照片　槍手事發前被鎖定有可疑

美國聯邦調查局（FBI）周三（17日）就前總統特朗普遇刺案向國會參眾兩院議員作閉門匯報，首次披露槍手克魯克斯曾搜尋包括特朗普、總統拜登等名人的相片，而特勤局人員在事發前一小時已發現克魯克斯有可疑，但之後「跟甩」目標。美媒則指，一隊支援特勤局的地方狙擊手曾拍攝到克魯克斯看測距儀，並立即向指揮中心報告。

克魯克斯曾在網上搜尋特朗普出席活動和民主黨全國代表大會的日期，以及多名公眾人物的相片，包括拜登、FBI局長克里斯托弗．雷、司法部長加蘭特、一名英國皇室成員。同時，克魯克斯亦自覺精神可能有問題，曾搜尋「重度抑鬱症」。FBI已分析克魯克斯兩部手機內的約1.4萬張圖片，暫未有證據顯示他有強烈的政黨政治立場或與外國行為者有關聯。

事發當日，克魯克斯因攜帶一個測距儀和背包而被列為可疑人物，但特勤局跟丟他。知情者透露，克魯克斯在行兇前20分鐘再被發現身處屋頂，而特勤局狙擊手在他開槍後26秒內便擊殺他。

賓夕凡尼亞州巴勒特縣檢察官高丁格（Richard Goldinger）指，警方在特朗普的競選集會開始前，曾知會特勤局沒有足夠人手在槍手行兇的建築物部署警車。特勤局發言人證實事件，在涉事建築前部署警車及警力是局方事前的計劃，而在活動開始前20至30分鐘，駐守建築物內的警員曾通知特勤局發現可疑人物，他有一個打高爾夫球用的測距儀和一個背包，並向特勤局人員發送該人士的照片。

另外，執法人員在克魯克斯伏屍的屋頂發現一個遙控觸發裝置。FBI早前曾指在克魯克斯停泊會場外的座駕，以及他的寓所發現爆炸裝置。