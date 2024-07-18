曼谷酒店6死命案　疑兇主動沖茶用山埃落毒

泰國曼谷一間酒店日前發生6死命案，警方周三（17日）證實涉嫌落毒的美國籍越南裔女死者遭案中其他死者起訴，原定兩周後在日本對薄公堂。當地傳媒報道，女疑兇邀請其他5人到房間協商案件，主動沖茶並摻入俗稱山埃的氰化物，各人飲用後中毒死亡。警方正調查疑兇如何取得氰化物。

曼谷警察局公布死者身份，疑兇是56歲的Sherine Chong。調查顯示，死者中的一對越南夫婦早前向疑兇支付約1,000萬泰銖（約217萬港元），投資日本一個醫院建設項目，但由於項目出現延誤，夫婦懷疑對方詐騙，於是在日本提出起訴。Sherine Chong希望庭外協商，原本約定夫婦在日本見面，卻因簽證問題在曼谷進行。Sherine Chong與另外兩人抵達曼谷，夫婦則由一名越南人陪伴。

報道指，由於初次協商不成功，夫婦一方原定周一（15日）離開泰國，但Sherine Chong邀請全部人周二（16日）在酒店房間再會面。她為各人預訂酒店食物和茶，酒店職員帶來茶壺、牛奶和熱水，但她拒絕酒店服務員入房沖茶。鑑證專家在房內檢獲懷疑含有大量氰化物的茶葉袋，並發現杯中茶葉呈黑色，認為茶葉摻入氰化物。