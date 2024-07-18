距今1.5億年劍龍化石拍賣　4446萬美元成交破紀錄

埃佩克斯成為史上最有價值的恐龍化石。

美國一名古生物學家前年發現一具劍龍骨化石，距今已有1.5億年歷史，被指是迄今最完整的劍龍化石。化石周三（17日）在紐約拍賣會拍賣，最終以破紀錄4,446萬美元（約3.47億港元）成交，成為史上最有價值的恐龍化石。

蘇富比拍賣行透露，這塊劍龍化石高3.3米，長8.2米，並保存有原本約319塊骨骼中的254塊，骨骼近乎完好無損，因其卓越的品質，被命名為埃佩克斯（Apex），擁有頂峰的意思。化石顯示，埃佩克斯患有關節炎迹象，反映其活得相當長壽。劍龍化石拍賣當天以攻擊姿勢安裝在定製的鋼骨架上，經過7名競標者長達15分鐘的激烈競爭，最後由一名美國籍神秘買家奪得。

美國古生物學家庫珀（Jason Cooper）前年在科羅拉多州丹尼索爾（Town of Dinosaur）附近，其私人土地散步，偶然發現一塊恐龍化石股骨，翌年將化石挖掘出來。經鑑定，這塊化石屬於劍龍，擁有標誌性的背部直立骨板，以及寬闊的胸腔，被指是至今發現最大的劍龍骨架。

據拍賣紀錄，此前成交價最貴的恐龍化石為一具名為斯坦（Stan）的霸王龍，在2020年拍賣會上以3,180萬美元（約2.48億港元）成交，自此掀起美國西部恐龍化石的挖掘熱潮，不少人希望藉此致富。