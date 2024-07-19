【東方日報世界視線】西方集團保利益　謀清洗東斯拉夫

美國總統拜登月初接受美國廣播公司（ABC）訪問時說：「我正在管治全世界（I am running the world）。」而在拜登眼中，若不是西方先進國家的盟友，就是他所指的落後「賤民國家」（pariah state），當中最邪惡的是俄羅斯、北韓及伊朗。

過去面對西方強國，眾多國家都是敢怒不敢言，只會暗罵它們是「霸權」，直至最近才出現法國學者埃馬紐埃爾‧托德（Emmanuel Todd）提出、被廣泛接受的「華盛頓匪幫」（Washington Gang）一詞，來大膽標籤美國政府領導下的西方國家利益集團。「華盛頓匪幫」的軸心是美國總統、國務院、國防部、情報機構，連同大西洋理事會（Atlantic Council）及蘭德（Rand）等智庫，還加上被收買的主流傳媒，構成美國及其盟友信奉和傳播的政治、社會價值理念，也協同推行符合其集團利益的全球政策。

美國政府現今的統治精英出現一些重要變化，其中最明顯的是，過去美國總統長期背負白人盎格魯撒克遜新教徒（White Anglo-Saxon Protestant，即所謂WASP，黃蜂）的仇俄文化社會背景，後來融匯延展，例如甘迺迪及拜登是天主教徒，甘迺迪家族是愛爾蘭裔；而美國統治精英整體更世俗化，攙入世俗化的猶太精英，如今掌管美國外交政策的國家安全顧問沙利文和國務卿布林肯，也是猶太裔，他們與前副國務卿努蘭及其學者丈夫羅伯特‧卡根，都是猶太裔，同屬美國新保守主義的重要人物。

他們的家族於帝俄、前蘇聯及二戰時期，在俄、烏等地經歷反猶太的社會迫害，因此在政治立場上表現出赤裸裸的仇視帝俄及前蘇聯的斯拉夫民族，明顯就是俄羅斯、烏克蘭及白羅斯三個東斯拉夫民族。結果，美國現政府的盎格魯撒克遜傳統反俄，聯同基督教仇視東正教，再加上東歐、猶太仇視東斯拉夫裔，三大政治勢力合力，要在政治、經濟及軍事三方面消耗、清洗這三個東斯拉夫族群，而利用澤連斯基這個親西方的猶太裔烏克蘭總統，策動犧牲烏克蘭人的俄烏戰爭以挫敗俄羅斯及白羅斯，是最有效的方法。

事實上，這群華盛頓統治精英的所作所為更像匪幫，他們藉西方集團要實現的，只是小集團利益及仇恨圖謀，卻不惜犧牲自己國家、西方集團及全球的長遠利益。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻