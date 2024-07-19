拜登受逼宮　民主黨或改由賀錦麗選總統

美國總統拜登面臨民主黨內部多名高層的壓力，盛傳他最快本周末宣布退選。一旦拜登退選，民主黨需重新確定提名誰人為總統候選人，現時呼聲最高的是直接由副總統賀錦麗頂上。

民主黨將在8月19日至22日於芝加哥舉行全國代表大會，確認拜登的總統候選人提名。由於拜登已有足夠代表票贏得總統候選人提名，如果他繼續競選，其他參選人就不能獲得民主黨提名。若大多數代表希望有替代方案，就需要支持拜登的代表集體轉軚。

按現時走勢，拜登可能在全國代表大會前退選，大會則需要提名新候選人，所有支持拜登的與會代表將變成「未表態」，他們可能會支持獲拜登背書的人選。拜登的競選拍檔賀錦麗不會自動成為提名人，她與其他人選處於同等地位，但她在民主黨的地位和職位令她成為可行選項，特別是如果獲拜登支持。不過，民主黨仍有其他政治明星，包括加州州長紐瑟姆、伊利諾伊州州長普利茲克和密西根州州長惠特默等，他們都是拜登的支持者。

一旦拜登在全國代表大會後才退選，根據黨規，民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）將與國會民主黨高層和民主黨州長協會商議替代人選，然後由哈里森向「有權填補空缺」的委員會報告。

分析指，59歲的賀錦麗和拜登一樣，任內一直面臨低支持率的困擾，但要越過副總統選擇另一位候選人，可能會引發一場激烈的黨內競爭，這肯定是民主黨要避免的，尤其是共和黨在特朗普遇刺後團結全力支持特朗普。加上現時距離大選已時日無多，很難為副總統以外的任何人發起競選活動。