槍手刺殺特朗普前6日曾踩線　比特勤局更早

美國聯邦調查局（FBI）繼續調查前總統特朗普遇刺案，知情人士周四（18日）透露，槍手克魯克斯於上周六（13日）行兇前6日曾到造勢活動踩線，並用加密電郵地址登記出席集會，並曾在一個遊戲網站留言提到7月13日會是他的「首秀」。

調查人員在克魯克斯的手機定位數據發現，他曾於上周日（7日）到會場所在的區域，特勤局人員在上周一（8日）才首次與警方實地視察會場，數日後敲定保安安排，這意味克魯克斯比執法部門更早到會場踩線。同時，特勤局當時決定不把講台北面的一個倉庫建築群納入安全區，但最接近會場的一幢建築物位於步槍射擊範圍。克魯克斯曾向他工作的護老院申請上周六放假，聲稱「要做重要的事」。他於上周五（12日）下午前往一個射擊場，上周六早上先到裝修用品店購買爬梯，然後再到附近的槍舖買子彈。

此外，特朗普競選團隊於本月3日正式公布集會日期後，3天後便有人以克魯克斯的名義，用加密電郵和電話號碼登記參加造勢活動。調查人員還發現克魯克斯在遊戲網Steam發文，寫道：「7月13日將是我的首秀，看它發生。」