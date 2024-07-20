王毅與加外長會談　指中加之間不存在根本利害衝突

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（19日）在北京與加拿大外長趙美蘭舉行會談。王毅指中加之間不存在根本利害衝突，兩國人民有悠久的友好交往；中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前列；雙方有廣泛共同利益和互補優勢，維護好、發展好雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

王毅表示，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思；中方重視加方多次表示願本着積極、務實、建設性的態度對待和推進雙邊關係；雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作。

王毅表示，明年是中加建立戰略夥伴關係20周年，雙方應回歸初心，思考過往，把握正確方向，從歷史中吸取經驗教訓，切實恪守建交承諾，為兩國關係恢復正常注入動能。

趙美蘭表示，加中人民友好歷史悠久，白求恩大夫的故事在加拿大同樣家喻戶曉；加方願積極、務實地改善和發展對華關係，保持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展；加方將繼續恪守一個中國政策。