華漢在泰遭同胞入屋搶劫　勒索1000萬泰銖

泰國春武里府一名中國籍男子周四（18日）聲稱，周三（17日）在家中遭同胞入屋行劫並按在床上勒索1,000萬泰銖（約215萬港元）。事主趁劫匪忙於搜掠時逃走，警方在現場發現搜掠痕迹，檢獲捆綁用的電線，案件仍在調查中。

案發於一個高級住宅社區，現場是一幢兩層高獨立別墅。34歲事主稱，有3名中國男子周三晚上9時左右闖入屋內，當時他在家中打機。其中一名劫匪亮槍指嚇，強行把事主帶入睡房後用電線綁住手腳，用布塞口及遮蓋頭部。劫匪把事主按在床上，威脅他轉帳1,000萬泰銖，警告如有不從便殺死他的堂妹，堂妹當時在二樓睡覺。

劫匪其後在其他房間搜掠，約一個小時後折返睡房，強迫事主先轉帳300萬泰銖（約65萬港元）。但他拒絕並趁劫匪疏忽時奮力掙脫，躲在屋子附近。他躲藏時看見劫匪離開屋子，並帶着堂妹上車而去，於是聯繫信任的人於翌日凌晨報警。警員報場後事主仍驚魂未定，手腕和腳踝有捆綁痕迹，屋內一樓和二樓有洗劫痕迹，且大廳地下板散落電線。

事主表示，遺失一部筆記本電腦、一部手提電話及一部iPad，並擔心堂妹的安危。他又指，由於劫匪搶去手機，因此不知道是否轉帳成功，但好像聽到劫匪說已成功轉帳300萬泰銖。警員在現場搜集證據，翻看附近閉路電線，初步相信確實發生劫案，但同時發現了疑點。

警方指出，事主的堂妹於周四凌晨1時左右，在曼谷蘇凡納布國際機場登上往浙江杭州的飛機。警方懷疑，事主的堂妹並沒有遭劫匪擄走，她可能參與或目睹搶劫。泰國警方仍在了解案發動機，正追捕案中劫匪。