【東方日報世界視線】特朗普支持萬斯　推社會保守主義

美國如今最受政經學者關注的，是共和黨副總統候選人萬斯一石激起千重浪的出現。特朗普明白到他出任總統的4年，施政未能令美國社會大幅改善，而拜登繼任至今亦無大作為，除了延續特朗普對中國增加關稅，亦加大實施經濟制裁，但未見成效，2022年利用烏克蘭作為代理人捲入俄烏戰爭，更使美國政府加大赤字開支，社會出現高通脹，結果貧富懸殊更嚴重。而烏軍正在敗退崩潰中，拜登政府好戰鷹派口惠實不至的延續戰爭，與特朗普更反映民意的終止戰爭，成為選舉爭勝的一大課題。

選擇萬斯擔任副手，說明特朗普倘若當選總統，將不會延續這近8年的爛攤子，而是要透過萬斯引入新政。萬斯的信念被視為「社會保守主義」（Social Conservatism），這其實是反對美國自列根政府以來奉行的新自由主義經濟。這幾十年間，美國資本家為了增加利潤，推行經貿全球化，將傳統工業生產外移，導致實體產業空洞化，代之而興的是金融財技的發展，股票、債券、加密貨幣及信貸成為財富的表徵。

此外，美國社會階層及政黨亦出現大變化，過去美國共和黨代表傳統富商及地主，是出入鄉村俱樂部和城市高級會所的一群，民主黨則代表工人階層及知識分子。然而，全球化及資訊科技帶來金融股市和商業行政新階層的冒升，成為民主黨新貴，民主黨政要亦走向精英化和貴族化。結果去工業化的州份出現大量失業者和由中產下流的低下階層，他們對民主黨感到失望，才轉而支持特朗普和共和黨。

萬斯就是在去工業化的鐵銹帶（Rust Belt）俄亥俄州痛苦成長的一員，他代表的「社會保守主義」，鄙視和抗拒民主黨及共和黨政治精英貴族化的「自由意志保守主義」（Libertarian Conservatism），即只擁抱既得利益，不關心改善廣大貧窮低下階層的工作機會和生活，還長期透過發動海外戰爭及顛覆，消耗大量國家資源，而民主黨更以寬鬆的移民政策壓低本國工人的收入。

限制移民、振興生產、增加最低工資、支持工會增加談判權，是萬斯革新共和黨的政治、經濟議程！他批評過去兩黨的執政失焦，如今要徹底搞清楚令美國強大的優次選項。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻