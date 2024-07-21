特朗普出席競選集會　遭開槍企圖暗殺後首次

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普與競選拍檔萬斯當地上周六（20日）在密歇根州大急流城出席競選集會，這是特朗普本月13日被人開槍企圖暗殺後，首次出席競選活動。

當局加強保安，封閉會場附近多條街道，幾乎每個街口都派警員駐守，並有騎警巡邏。大批特朗普的支持者一早擠滿市中心的街道，並穿上印有特朗普當日遭槍擊後，耳朵流血及高舉頭圖像的T裇。有曾身處槍擊現場的支持者稱，槍擊事件不會阻止她繼續參加特朗普的競選活動。

特朗普在演講中提到民主黨內部向拜登施壓要求退選，指民主黨人正瘋狂地試圖推翻黨內初選結果，將拜登從選票中剔除，形容民主黨並非民主政黨。特朗普又重提槍擊事件，指他為民主擋了一顆子彈，若非上帝保祐無可能出席今日的活動。特朗普右耳受槍傷的傷口改用膚色膠布覆蓋，取代之前的白色紗布。

特朗普日前在賓夕凡尼亞州出席集會時遭到槍擊，他耳朵流血，集會參加者有一人死亡、兩人受傷，整整一周後，他再度出席競選活動。他發表講話時感謝全美國人民，包括在場群眾的愛心與支持。人群高呼 「戰鬥、戰鬥、戰鬥！」以示回應。特朗普談到副手萬時說，選擇他，因為他是為工人服務。