賀錦麗和多州州長　可能取代拜登競選總統

美國總統拜登周日（21日）宣布不角逐連任，誰來取代惹起關注，以下幾位是最有可能取代拜登的人。

賀錦麗（Kamala Harris）

現年59歲的賀錦麗被許多人視為拜登退選後的直接替代者。她擔任拜登的副總統的經歷可能成為其競選活動的一筆財富。自最高法院2022年推翻羅訴韋德案以來，她一直是拜登行政當局在生殖權利方面工作的代言人。賀錦麗曾是加州的總檢察長和聯邦參議員。她2018年在當時的最高法院提名人卡瓦諾確認聽證會上對卡瓦諾的質問受到全國媒體的關注。

賀錦麗於2020年競選總統，並在初選辯論中對拜登反對校車政策的立場與他對峙。她在愛荷華州初選之前終止了她的競選活動，成為當年初選日歷上的第一個事件。

惠特默（Gretchen Whitmer）

現年52歲的惠特默目前處於密歇根州州長的第2任期，密歇根州是特朗普在2016年贏得，但拜登在2020年奪回的關鍵搖擺州。她之前是州議員，在州眾議院和參議院任職，並擔任密歇根州參議院少數黨領袖4。她是民主黨全國委員會的副主席，並在密歇根州通過了進步的優先政策，包括保護墮胎和槍支安全措施。

惠特默輕鬆贏得了這個搖擺州的州長職位，在2018年和2022年的選舉中以超過9個百分點的優勢獲勝。

紐瑟姆（Gavin Newsom）

現年56歲的紐瑟姆長期參與加州政治，目前是加州州長。他於2019年當選，並以超過20個百分點的優勢贏得了罷免選舉。紐瑟姆最近簽署了一項法律，使加州成為第一個禁止學校僱員將學生的性取向和性別認同通知家長的州。

紐瑟姆曾經吸引全國聚焦，從在與佛羅里達州州長德桑蒂斯辯論，到在2023年成立聯邦政治行動委員會以打擊日益增長的威權主義。紐瑟姆在2020年因在餐廳用餐時違反自己制定的新冠限制措施而受到批評。

布蒂吉格（Pete Buttigieg）

現年42歲的布蒂吉格於2021年被提名並確認為交通部長。他曾於2020年競選總統，在愛荷華州預選中表現出色，幾乎贏得了新罕布什爾州的初選。他來自印第安納州的南本德，2012年當選為市長，任職至2020年。

布蒂吉格幫助指導聯邦政府應對多種危機，包括巴爾的摩大橋倒塌和俄亥俄州東巴勒斯坦火車出軌事件等等。布蒂吉格因將拜登的訊息傳達給保守派媒體而贏得了民主黨人的尊重，並因其傳達拜登優先事項的能力而受到稱讚。如果當選，布蒂吉格將成為美國第一位公開同性戀的總統。

夏皮羅（Josh Shapiro）

現年51歲的夏皮羅是賓夕凡尼亞州的州長，賓夕凡尼亞州是一個重要的搖擺州，在2016年投票支持特朗普，但在2020年轉向支持拜登。夏皮羅去年在一條主要高速公路上處理橋樑倒塌事件而受到兩黨的讚譽。預計維修需要數月時間，但在不到兩周的時間內，臨時車道就開通了。

如果賀錦麗取代拜登競選總統，夏皮羅也被視為可能的副總統人選，因為他可以在一個重要的搖擺州帶來人口多樣性和強勁的選舉結果。

貝希爾（Andy Beshear）

現年46歲的貝希爾因其在肯塔基州全州範圍內獲勝的能力，而受到全國民主黨人的關注。貝希爾在2023年以5個百分點的優勢擊敗前州總檢察長卡梅倫（Daniel Cameron）後，進入了他擔任肯塔基州州長的第二個任期。

貝希爾否決了一項為期15周的墮胎禁令法案，不過肯塔基州共和黨控制的立法機構能夠推翻他的否決權。今年早些時候，他在成立聯邦政治行動委員會以幫助在全國範圍內選舉更多民主黨人後，提高了自己在全國的形象。像夏皮羅一樣，如果賀錦麗成為民主黨的總統候選人，貝希爾被視為可能的副總統人選。