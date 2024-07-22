賀錦麗暫獲345名黨代表支持　50州主席力撐

美國總統拜登周日（21日）宣布退出今屆總統選舉後，民主黨需重新布局。美媒引述消息指，全國50個州的民主黨主席都支持副總統賀錦麗成為新的總統候選人。民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）表示，美國人民將知曉民主黨關於提名進程的下一步措施和前進道路。她需要在民主黨全國代表大會取得1,969人支持，才能成為總統候選人，而她至今獲得345名黨代表支持。

知情者指，拜登宣布退選前，曾於周日與賀錦麗進行多次交談，賀錦麗已經開始聯絡民主黨代表，其團隊亦打了數百通電話希望尋求黨代表支持。民主黨各州主席同日召開電話會議，所有主席全力支持賀錦麗代表該黨出戰總統選舉。同時，拜登和賀錦麗競選團隊已經通知聯邦選舉委員會提名賀錦麗競選總統，拜登競選團隊已責成工作人員努力推選賀錦麗。

賀錦麗現年59歲，是美國第一位女性、黑人和亞裔副總統。她在民主黨基本盤的一些關鍵部分很受歡迎，可以凝聚選民的支持。民主黨非常依賴包括黑人婦女在內的有色人種投票率，如果放棄提名賀錦麗，可能會給民主黨帶來政治風險。

3,936名民主黨代表將於8月19日至22日在芝加哥出席全國代表會議，選出民主黨的提名人。賀錦麗需獲得1,969人的支持才能確保獲得提名。民調專家萊克（Elina Lake）指出，既然賀錦麗參選，選民就會重新審視她，她有能力為年輕選民、婦女和有色人種等民主黨的關鍵戰線注入活力。美媒認為，賀錦麗成為最切實可行的接棒者，主要是她在法律上有能力動用競選資金，而她的知名度在潛在候選人中也最高。

早前民調顯示，相較於任期初期的不穩定，賀錦麗目前在搖擺州選民中的支持率有所提高，而有77%民主黨人表示如果拜登無法繼續競選，將轉為支持賀錦麗。另外，拜登和賀錦麗競選團隊使用的小額捐助籌款平台ActBlue，在拜登退選並支持賀錦麗後的頭5小時內，已籌集到超過2,750萬美元（約2.15億港元）。