中菲同意管控海上分歧　就仁愛礁運補達臨時安排

菲律賓外交部周日（21日）發聲明指，在南海仁愛礁補給坐灘軍艦馬德雷山號一事，與中國達成臨時安排，但無提供其他詳情。中國外交部發言人其後證實，中方近來持續與菲方就管控仁愛礁局勢磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。

中國外交部官網周一（22日）發布消息，關於中菲是否就管控仁愛礁局勢達成諒解，發言人強調仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權。對於如何處理當前仁愛礁局勢，中方已公開宣布三點原則立場，包括菲律賓派軍艦在仁愛礁長期坐灘侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，中方仍要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

此外，在菲拖走坐灘軍艦前，如菲需對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將監控全過程。如菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決阻攔以維護中國主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性。基於上述三點原則立場，雙方就馬德雷山號補給問題達成臨時性安排。