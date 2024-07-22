拜登退選登微博熱搜首位　網民憂特朗普對華更強硬

美國總統拜登周日（21日）宣布退出競逐連任，引發全球關注，多個相關話題不僅登上中國社交媒體微博熱搜榜，還衝上首位。不少網民認為，拜登退選等同「保送」對手、共和黨總統候選人特朗普。中國官媒前總編輯胡錫進則認為，民主黨接下來誰做總統候選人，可能都差不多。

截至周一（22日）早上，話題「拜登退選」佔據微博熱搜榜首位，閱讀量達1.8億次，討論量逾3.9萬次。其他話題包括「拜登支持哈里斯（副總統賀錦麗）競選」、「哈里斯發聲稱讚拜登」等也都登上微博熱搜榜前十名。有網民認為，特朗普早前遇襲後支持率上漲，是壓倒拜登的最後一根稻草，笑稱「怎麼槍打中的是特朗普，擊倒的卻是拜登」。

亦有網民驚嘆自己在「見證歷史」，不少人認為特朗普如今已勝券在握，擔心他領導的白宮將對中國更強硬。胡錫進直言，特朗普的個性太突出，美國選民現在分兩種，就是特別喜歡或特別厭惡特朗普的人，因此選擇似乎也變成特朗普或任何人。上海復旦大學國際政治系教授沈逸則猜測，已沒競選包袱又有總統全權的拜登，或將繼續針對特朗普採取行動。