賀錦麗不自動成總統候選人　需1969名代表支持

美國總統拜登原本篤定成為民主黨總統候選人，惟他周日（21日）宣布退選。按黨內程序，獲他支持出選的副總統賀錦麗不能直接成為總統候選人，仍需爭取足夠黨代表支持，並於8月19日開始的全國代表大會上獲得至少1,969票，才能確認候選人提名。美媒指，由於賀錦麗不是自動接替拜登，黨內亦有其他可能人選，因此未來數天尤其關鍵，要視乎她能否團結黨內意見。

雖然賀錦麗是副總統和獲拜登支持，但不能自動成為總統候選人，民主黨仍可提名其他人出選，直至全國代表大會才會確認人選。民主黨原定8月初舉行線上投票，計劃在全國代表大會召開前提早確定正式提名拜登，但現時情況有變，未知投票是否如期舉行。如果不提前投票，就需在全國代表大會確認提名；如期提前投票的話，亦要視乎賀錦麗能否獲得多數代表支持，可以的話就確認她的候選人地位，不能的話就需待全國代表大會決定。

若民主黨在全國代表大會前未有篤定的候選人，將是該黨自1968年以來首次，意味潛在人選在這段時間需各施各法爭取代表支持。不過，民主黨應該會避免上述情況發生，在大會前嘗試鞏固對特定人選的支持，而大部分代表將支持獲黨背書的人。