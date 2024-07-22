拜登從政半世紀　78歲高齡當選總統登權力巔峰

美國總統拜登成為該國56年來首位不競選連任的在任總統，他從政逾半個世紀，由參議員、副總統再到總統，一步步走到世界權力巔峰，公職生涯有成功也有失敗，最終因81歲的高齡引發健康和認知能力疑慮，在黨內逼宮壓力下選擇退選。

拜登於1972年以29歲之齡在家鄉特拉華州贏得一場勝算不大的聯邦參議院選舉，成為美國歷史上第6位最年輕的參議員，讓民主黨人吃驚。他擔任參議員36年，大部分時間都乘火車往返特拉華州威爾明頓和華盛頓，這些年他在民主黨內的地位不斷提升，曾出任參議院外交關係委員會主席及司法委員會主席。他在參議院推動多項重要立法，包括《反對暴力侵害婦女法案》，以及規定購買大多數槍支時必須進行背景審查的《布雷迪法案》。不過，他亦有一些爭議性的取態，包括在2003年投票批准攻打伊拉克。

拜登曾於1988年和2008年兩度參加黨內總統初選，惟未能成功，他後來於2008年擔任奧巴馬的副手，二人成功贏得大選，他於2009年1月上任副總統直至2017年換屆。副總統任期內，拜登負責多個大型項目，包括從伊拉克撤軍、向州和地方政府分發數千億美元聯邦資金以幫助經濟從2008年金融海嘯大衰退中復甦。他和奧巴馬一直對外展示密切的拍檔關係，奧巴馬更於2017年向拜登頒授美國平民最高榮譽「總統自由勳章」，讚揚他是「美國有史以來最優秀的副總統」。

拜登長期以來被認為是奧巴馬的可能繼任者，但他沒有參加2016年總統競選，因為他的46歲的兒子博．拜登因腦癌去世，令家人陷入悲痛。美媒後來曾指，奧巴馬當年勸阻拜登不要參加2016年大選，因為當時民調領先的前國務卿希拉妮最有機會勝選。

到2020年，拜登第三度參加黨內總統初選，終取得提名，並擊敗爭取連任的時任總統特朗普。特朗普當年拒絕承認選舉結果，至今仍主張他是因選票欺詐而未能連任，最終引發2021年1月6日的國會山莊暴動，成為美國民主史上最大衝擊。

拜登於2021年1月20日以78歲高齡就任總統，成為美國最年長總統，超過2017年入主白宮時70歲的特朗普。拜登任內面臨多項挑戰，包括美軍狼狽撤出阿富汗、新冠疫情大流行、俄羅斯入侵烏克蘭、咄咄逼人的中國、以巴戰事、高通脹、南部美墨邊境移民危機等。