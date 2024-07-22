災難級辯論表現　拜登不足一個月變成棄將

美國民主黨內部原本團結一致支持總統拜登競逐連任，但自上月底他與前總統特朗普進行今屆總統選舉首場電視辯論，他的災難級表現觸發黨內逼宮，加上特朗普遇刺大難不死，令民主黨的選情更加嚴峻，拜登在不足一個月內，由民主黨眾星捧月變成棄將。

【2024年】（美國時間）

●6月27日：拜登與特朗普進行總統選舉首場電視辯論，拜登反應遲緩、認知似乎有問題，有時甚至離題，更被特朗普諷刺聽不明他說甚麼。民主黨內部開始有議員私下質疑拜登是否有能力繼續參選。

●6月28日：拜登在北卡羅萊納州出席造勢活動時強調會繼續參選，承認自己不再年輕，辯論表現不如以往。

●7月3日：民主黨國會議員開始公開表態要求拜登退選之際，他與民主黨籍州長開視像會議，獲得州長的支持。

●7月5日：拜登在辯論後首次接受電視台訪問，表明只有「萬能的上帝」才能說服他退選。

●7月7日：眾議院民主黨領袖杰弗里斯召開會議，多名民主黨籍議員要求拜登退選。

●7月8日：國會復會，拜登去信全體民主黨議員重申會繼續競選，並相信自己能夠擊敗特朗普。

●7月10日：除了政界，民主黨最大金主之一的荷里活影星佐治古尼發表評論文章，公開要求拜登放棄競逐連任。

●7月11日：北約峰會在華盛頓舉行，拜登的表現備受關注，惟他先是叫錯烏克蘭總統澤連斯基為俄羅斯總統普京，其後又在記者會把賀錦麗叫成特朗普。

●7月13日：特朗普在賓夕凡尼亞州巴勒特縣出席競選活動時遇刺，右耳中槍受傷。

●7月17日：拜登在搖擺州內華達州拉票時不適，第3度確診新冠肺炎，他取消餘下行程返回特拉華州的寓所隔離。同日傳出參議院民主黨領袖舒默、重量級參議員謝安達（Adam Schiff）及杰弗里斯就競選問題與拜登對峙。

●7月18日：特朗普接受共和黨總統候選人提名，同時傳出前總統奧巴馬向幕僚表示拜登勝選的機會已大減，應重新考慮是否繼續競選。

●7月19日：公開要求拜登退選的民主黨議員總數增至35人，拜登堅持參選，將在結束新冠隔離後重投競選活動。

●7月21日：拜登宣布不再競逐連任，全力支持由副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。