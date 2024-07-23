【東方日報世界視線】特朗普停戰談判　美國將從歐撤退

特朗普明言當選後會以談判結束烏戰，據說他與烏克蘭總統澤連斯基通話時，後者亦同意。於是，若特朗普當選美國總統，烏戰便要結束，結束的方法當會勝於拜登結束阿富汗之戰的倉皇撤退。談判前提是停戰，但談判不是投降，可拖延一段時間，討價還價。還有特朗普會怎樣拉歐洲落水，或是承擔烏克蘭重建，或是補償美國戰爭開支，他準會借此來為美國爭取實際利益，以補償軍火商停戰的損失。

對歐盟來說，這是極大喜訊，為首的德國便是烏戰的最大受害者。天然氣合作的大項目取消，投入的資金全數浪費，且美國在烏戰想推卸責任給德國，德國要出錢出力，也面對着與俄羅斯決裂，並負擔上今後北約的軍事支出。停戰談判，至少德國不用在軍費上再作無底支付。停戰且可使德國與歐盟各國重新檢討與美國、俄羅斯、中國和伊朗的政經關係。

停戰對美國的國際形象、國際信任度都會大打折扣。美國的盟友不會再相信以及跟從美國的外交步伐。烏戰談判一開，俄方應早已在烏東進行重建，歐盟的談判重心也會轉移至戰後重建，烏克蘭便不是戰爭消耗的無底深潭，反變成處處重建的經濟大項目。歐盟必然引中國參與重建，中國亦會欣然應約，屆時即使談判拖延未成結果，但雙方停火隔離，各自重建發展。

這樣的變化，對德國、歐盟和俄羅斯都是絕大好事，可從戰爭的破壞中重建，也大有可能俄德、俄歐重新在經濟方面合作，加上中國，便促成中歐班列的重大擴展，壞事轉變為好事。慘的只是戰場上死亡的烏俄千千萬萬人民和烏克蘭的各方面毀損。一兩代人的損失，需更長時間才可恢復。烏克蘭戰變成無意義的角力、破壞與毀滅。

特朗普從烏克蘭撤退，必然對歐盟重加欺壓，以爭取政治的成績，主要應是貿易方面和逼北約等歐洲多邊組織的轉化。一是美國從歐洲撤退；二是挾歐洲全力對付中國。不過，烏戰停戰後的歐盟將不會再全心跟從美國，歐美在中國問題上會出現分歧，若歐俄能夠重拾合作，歐盟在德法領導下會更不聽美國指揮。歐盟會變成「內向」，集中重建重整經濟和政治，以及重新定位與俄羅斯的和平共處。

特朗普對烏戰停戰談判的後果是美國將會從歐洲撤退，霸權更缺乏支持。

研究院院長 陳文鴻