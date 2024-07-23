賀錦麗繼承競選資源　拜登重申退選決定正確

美國總統拜登周日（21日）宣布放棄競逐連任，改為全力支持副總統賀錦麗接棒，並向賀錦麗轉移競選資源，包括位於特拉華州威爾明頓的競選總部。賀錦麗周一（22日）到總部見競選團隊人員，形容過去數周如同坐過山車，對她的新競選團隊有信心。拜登亦有致電發言，是他退選後首次公開講話，強調退選是正確的事。

拜登因確診新冠肺炎仍在特拉華州的寓所隔離，他打電話到總部發表講話，指即使選票的名字改變，但任務不變，他不會離開，會繼續為賀錦麗助選。他稱，決定退選是正確的事，希望競選團體能把給他的每一點心和靈魂都奉獻給賀錦麗，他們仍需要拯救民主，共和黨總統候選人特朗普仍對美國構成威脅。賀錦麗說，她的目標是贏得提名並勝選，並承諾團結民主黨、國家來贏得今場選舉，距離11月5日的選舉日還有106天，在這段時間裏有艱苦工作要做。她指，競選活動始終圍繞國家未來的兩個不同版本，一個關注未來，另一個關注過去，特朗普想讓國家倒退，她則相信一個更光明的未來。

拜登競選團隊於周日下午已變成賀錦麗的團隊，意味她繼承拜登競選團隊的逾1,000名員工，以及近9,600萬美元（約7.5億港元）資金。在拜登退選後的24小時內，有逾88萬人向賀錦麗陣營捐款，籌得合共8,100萬美元（約6.32億港元），創下總統選舉籌款紀錄。