拜登9500萬美元競選資金　共和黨指賀錦麗無權用

美國總統拜登周日（21日）決定放棄連任競選，支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。《華盛頓郵報》引述共和黨財務律師的說法，賀錦麗無權動用拜登籌集的競選資金，否則可能引起法律訴訟。截至6月底，資金結餘近9,500萬美元（約7.41億港元）。

拜登競選團隊已向聯邦選舉委員會提交文件，要求把競選活動重新命名為「賀錦麗競選總統」（Harris for President）。民主黨律師認為，由於競選資金是賀錦麗與拜登共同籌集，意味她可使用。著名共和黨競選財務律師斯皮斯（Charlie Spies）卻指，拜登和賀錦麗必須在下月民主黨全國代表大會上獲正式提名，才可交接資金。他指出，《競選財務法》只允許副總統候選人在總統候選人退選時接管競選資金。拜登不能把以自己名義籌集的資金，轉交予賀錦麗。而且，沒有法律規定他們成為所屬政黨提名人前共同籌款。

聯邦選舉委員會主席庫克西引用《競選財務法》，稱捐款可能需要退回捐贈者。委員會前律師恩格爾表示，參選人退選後不能保留捐款，但拜登可採用灰色地帶做法，把錢退還金主後，慫恿對方立即捐給賀錦麗。恩格爾補充，拜登競選團隊或需在未來數周，以諮詢意見方式尋求聯邦選舉委員會指引。