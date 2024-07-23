美媒爆逼宮內幕　民主黨威脅罷免拜登總統職位

美國總統拜登上月底與共和黨對手特朗普的災難級辯論表現，導致他受黨內逼宮退選。美媒周一（22日）引述消息指，民主黨數周以來展開連串逼宮策略，包括威脅拜登若不自行退選，就會強行罷免他的總統職位。拜登面對逼宮感到憤怒、偏執和沮喪，頑抗多時最終屈服。

與拜登家族關係密切的人士透露，拜登早前面對退選呼聲時堅稱會繼續爭取連任，民主黨高層人物就威脅引用美國憲法第25修正案，讓副總統和內閣官員宣布拜登不適宜擔任總統，迫使他立即下台，並屬意亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）出選總統。消息人士又指，早前令拜登暴露能力問題的電視辯論「是一個圈套，目的是讓民主黨人相信他不能競選總統」。

消息人士續指，電視辯論結束後，訴訟纏身的拜登之子亨特突然涉足拜登更多日常事務，堅持參加每一場官方和非官方會議，因為亨特認為拜登被陷害，非常擔心父親，認定官員並非與拜登站在同一陣線。有認識拜登至少2年的民主黨人直言，拜登的狀態一直變差，數年前見到他時會害怕，但現在他認不得人，只會重複口號。