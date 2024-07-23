警惕中俄合作　美將擴大北極地區軍事及監視活動

美國國防部周一（22日）發表《2024年北極戰略》，指出由於中國和俄羅斯對北極的興趣日益濃厚及加強合作，加上氣候變化加速帶來的新風險，冰雪融化使北極地區在經濟和軍事上更易進入，美國將擴大在北極地區的軍事準備和監視活動，有需要採取措施確保北極不會成為戰略盲點。

五角大樓列出的優先事項包括更好地監視廣闊的北極地區，研究天基導彈預警系統，通過北美空防司令部深化與整個北約和加拿大的協調，以及改進衞星和數據通信。美軍需要對快速變化環境進行更好的建模和預測，以便為北極地區日益不可預測條件下的潛在戰鬥做好準備。報告稱，隨着海冰融化，北極地區戰略重要性也在發生變化，意味阿拉斯加和俄羅斯之間的白令海峽、挪威北部的巴倫支海變得更加適宜通航，在經濟和軍事上也變得更加重要。

報告指出，雖然中國不是北極國家，但正試圖獲得影響力，並在地區治理中發揮更大的作用，中國在北極地區運營3艘破冰船進行軍民雙重研究，並測試了無人水下航行器和極地固定翼飛機。美國副防長希克斯指出北極冰蓋融化正在開辟新航道，吸引中國和俄羅斯更大的興趣和活動，中國是唯一有意願且愈來愈有能力重塑國際秩序的戰略競爭者，而俄羅斯繼續對該地區的安全和穩定構成嚴重威脅。