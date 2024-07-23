特朗普稱與金正恩私交甚篤　北韓批癡心妄想

美國前總統特朗普上周接受共和黨總統候選人提名時，多次提到他與北韓領袖金正恩的私交，聲稱兩人相處融洽。北韓官媒朝中社周二（23日）發表評論文章駁斥，特朗普的言論是對朝美關係前景的「癡心妄想」。

文章指出，特朗普在擔任美國總統時期曾大肆渲染兩國領導人私交甚篤，並試圖以此推動兩國關係發展，但未能帶來實質性和積極的變化。文章續指，公私要分明，國家的對外政策和領導人的個人交情是兩碼事，奉勸美方認真權衡朝美對抗歷史的利與弊，並在處理北韓問題時做出明智選擇，朝美能否停止對抗完全取決於美方態度。評論也批評美國是不守信用、不履行承諾的國家，沒必要進行隱藏着險惡用心、意圖搞對抗的對話，在美國不時出動核戰略武器、增加部署高端武裝裝備，且有可能實施核武作戰的情況下，朝方不會輕信美方的對話提議。

這是北韓首次就特朗普近日頻繁提及金正恩的言論作出回應，韓媒分析指平壤或想借評論文章警告美國，即使特朗普再度入主白宮，北韓的對美政策也不會變。