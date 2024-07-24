【東方日報世界視線】美保霸權挽衰敗　不惜挑中美大戰

美國對中國的敵視源遠流長，可追溯至「沃爾福威茨理論」。於學術（屬芝加哥大學社會理論保守派）、外交金融（曾任美國駐印尼大使及世界銀行總裁）及國防軍事（曾任職國防部及於2001至2005年出任副國防部長）界赫赫有名的保羅‧沃爾福威茨（Paul Wolfowitz），在1991年蘇聯解體後，就建構出美國稱霸世界的軍事外交論述：「美國軍事外交政策的首要目的，是防止一個新競爭對手重新出現，着眼阻嚇有潛力的對手，甚至期望可扮演更大的地域或全球角色。美國要保持不可置疑的軍事優勢，及有需要時運用單方面武力。作為粉飾窗櫥，盟友是好的，但美國不再認為它們有需要。」這足以解釋美國這幾十年來，為何要全力遏制俄羅斯、伊朗及中國在地域甚至全球的崛起。這份小布殊時期洩漏的機密議案，曾惹來批評及官方否認，但後來逐漸成為華府軍事、外交一致的主調。

這套理論經歷三個階段的變化，第一個階段是在蘇聯解體後，美國信心滿滿地主動軍事入侵和顛覆不少弱國，圖謀建立「自由民主」的全球新秩序，不少弱國被摧毀，卻無法建立民主自由，計劃失敗更削弱了美國的經濟及軍事實力。

第二個階段是俄烏戰爭的出現，考驗到美國霸權的實力，無論俄羅斯在戰爭中取得優勢及主動，經濟上打破西方制裁，還是與中國更緊密合作，都使華府內部出現新的爭議：要先擊倒俄羅斯才對付中國，抑或是終止戰爭以籌劃全力對付中國？美國總統拜登不久前還公開表示，美國有足夠實力進行同時對付中、俄的戰爭。這個階段顯示華府內部已不再相信自己有意識形態的道德優勢，而是軍事實力的比拼以求可保障安全及內部政治穩定。

這個階段面臨失敗，使美國政府陷入第三階段的驚慌失措，中國的存在及崛起，已被看成是對美國經濟、科技及軍事的全面威脅。不少軍政專家分析認為，無論是拜登或特朗普陣營，對中國都產生了心理及情緒上的不安，這使中美博弈產生更可怕的影響，將會改變過去美蘇及美俄鬥爭，只透過代理人戰爭的方式纏鬥，如今美國政府不斷升級台海對峙衝突，美方已在宣傳中美5至7年內可能會爆發戰爭，爭取日本、南韓及台獨勢力支持，但首要是美軍須赤膊上陣。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻