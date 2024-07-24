曼谷豎可疑移民廣告牌　華女被捕稱受港人委託

泰國曼谷近日出現一塊大型簡體中文廣告牌，標榜「快速購買移民護照」、「30天入籍」等，可能違法，當地政府周一（22日）下令拆除。警方周二（23日）拘捕懷疑協調豎立廣告牌的中國籍女子，涉嫌外國人未經許可工作罪。她供稱負責在泰國協調廣告印刷和刊登，涉事廣告牌是受香港人委託豎立，但否認有任何不當行為。

大型廣告牌位於曼谷市輝煌區一幢大樓外牆，大字宣傳「100％合法入籍護照」、「全新第二身份」、「先辦理後付費」，可選入籍國家包括印尼、瓦努阿圖、柬埔寨及土耳其，收費3萬元至15萬元人民幣（約3.22萬至16.1萬港元）不等，配以「新世界移民集團總裁陳大發」手持中國護照的圖片。有泰國民眾周日（21日）在社交網發布廣告牌照片，引起關注。內政部周一宣布，內政部長阿努廷因應廣告牌引發擔憂，已下令立即拆除廣告牌，並指示官員調查廣告牌和相關公司是否合法，將公布結果；強調政府為遊客提供便利，吸引貨幣流入以還富於民，但同時重點篩查防止犯罪分子以遊客身份入境後以泰國作為非法活動基地。

泰國警方周二拘捕35歲中國籍女子Nazu，她供稱透過通訊應用程式與委託人溝通，對方未表明公司身份，但她相信對方的帳號屬於廣告牌上男子「陳大發」。Nazu透露，設置一塊廣告牌費用約20萬泰銖（約4.33萬港元），她作為協調人每塊廣告牌收取1.7萬泰銖（約3,700港元）。泰媒報道，涉事廣告牌在過去周末上架，廣告架結構屬一間新加坡公司所有。