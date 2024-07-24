中俄朝伊合作增　英促3年內做好作戰準備

英國新任陸軍總參謀長沃克（Roly Walker）周二（23日）發表上任後首次講話，警告俄羅斯、中國、伊朗及北韓構成的威脅日益聚合，形容4國為「動盪軸心」（an axis of upheaval）。他指與這些國家的戰爭並非必然發生，但英國必須在未來3年準備好，盡快重建可靠的硬實力，確保有效阻嚇。

沃克認為，未來數年英國面臨的主要威脅之一是俄羅斯，無論誰贏得戰爭，俄羅斯都可能因支持烏克蘭而報復西方。他又警告，中國大陸有意奪回台灣，而伊朗可能尋求核武，這些國家構成的威脅可能在未來3年變得特別嚴重，而且自俄烏戰爭爆發以來，這些國家已建立相互交易關係，共享武器和技術。

沃克提到，西方評估俄羅斯有能力在與烏克蘭停火後的3至5年內恢復軍隊實力，伊朗可能在差不多時間內成功發展核武，解放軍則尋求在2027年或之前獲得武力攻台的能力。沃克希望到2027年將英國陸軍的戰力增加一倍，並在本世紀末增加兩倍，要求陸軍迅速現代化，包括專注人工智能和火力等技術，以足夠消滅3倍規模的敵人。