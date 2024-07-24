特朗普遇刺後　特勤局和警察才分享情報

美國前總統特朗普早前在賓夕凡尼亞州競選集會遇刺受傷，特勤局以仍在調查為由拒絕公開大部分資訊。艾奧瓦州參議員格拉斯利（Chuck Grassley）周二（23日）公開事發後執法人員的隨身攝錄機影片，顯示特勤局和警員案發後才分享情報。他敦促特勤局盡快公開特朗普遇刺的詳細情況，從而問責。

影片顯示，至少4名警員站在屋頂與一名特勤局特工交談，槍手克魯克斯伏屍一旁。比弗縣警方狙擊手事前曾發現可疑人物並拍照，警員與特勤局特工遂對比死者與相中人樣貌確認身份。警員告訴特勤局特工，看到克魯克斯及拍照的一名警方狙擊手就在附近一幢建築物內，並指出位置。警員還稱案發前曾拘留兩人問話，但最後認為沒有可疑，另一名警員則詢問執法小組可否使用無人機勘察現場。早前有說法指，3名警方狙擊手曾在克魯克斯開槍的建築物內駐守，其中一人覺得克魯克斯形迹可疑而拍下他的照片。

格拉斯利指，案發當天的隨身攝錄機影片提供的資訊，較特勤局主動公開的更多，公眾需盡快得到關於安全疏忽的詳細答案。特勤局前特工瓦克羅（Jonathan Wackrow）周二指，上述影片提供的細節非常重要，正是公眾希望從前特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle）作證時聽到的內容。