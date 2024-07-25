中韓外交戰略對話　盼為半島無核化發揮作用

中國外交部副部長馬朝旭結束日本訪問行程後，轉到南韓。他周三（24日）與南韓外交部副部長金烘均，在首爾舉行第10次中韓外交部門高級別戰略對話。韓方呼籲中方為朝鮮半島和平穩定與無核化發揮建設性作用，建議中韓今後保持相關溝通，並促請積極配合保護棄朝投韓人士。中方稱其半島政策沒有變化，願為解決問題發揮建設性作用。

據韓媒報道，金烘均和馬朝旭當天下午在南韓外交部大樓開會，討論中韓關係、半島問題以及國際地區形勢等共同關切議題。雙方商定，今後通過中韓經濟合作綜合檢查會議、中韓領事局長會議等平台，進一步加深經貿合作與人員往來。韓方又就陝西省和四川省暴雨導致人命傷亡表示慰問，並希望中方早日渡過難關。中韓負責對美外交工作的副局長級官員也列席會議，或就11月的美國大選結果對東北亞局勢可能產生的影響交換了意見。

分析認為，在近期北韓與俄羅斯形成「準軍事同盟」、全方位靠攏的背景下，中方有意與韓方延續戰略合作。今次會議與上一次對話會相隔2年7個月，會議結束後雙方共進晚餐。南韓外長官趙兌烈當天亦與馬朝旭舉行會談，討論中韓關係和國際局勢。