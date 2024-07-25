特朗普批賀錦麗激進左翼瘋子　無資格選總統

美國共和黨總統候選人特朗普周三（24日）到搖擺州份北卡羅萊納州夏洛特造勢，是總統拜登周日（21日）宣布退選後，特朗普的首場公開競選活動。他指拜登退選是因為民調輸得太慘，民主黨高層非常不民主地要求他退選，否則就動用憲法第二十五修正案罷免他。特朗普還攻擊篤定代表民主黨出戰總統選舉的副總統賀錦麗，形容她是激進的左翼瘋子。

特朗普向支持者說，現在共和黨有一個新的受害者要擊敗，就是撒謊的賀錦麗，她是美國史上最無能、最左派的副總統，是拜登每個災難背後的極端自由主義驅動者。特朗普把拜登政府的失敗歸咎於賀錦麗，特別是南部美墨邊境的非法移民危機。他直指賀錦麗是「邊境沙皇」，她對美國邊境的致命破壞令她無資格參選總統。特朗普續指，其他人說他被刺殺時變得友善，但民主黨人是非常危險的，與他們打交道時不能太好。

美媒周三公布的最新民調顯示，特朗普的支持度為49%，比賀錦麗的46%領先3個百分點。屬保守派的霍士新聞同日去信邀請賀錦麗與特朗普於9月17日，在傳統搖擺州賓夕凡尼亞州進行首次電視辯論，雙方競選團隊暫未答覆。