司法部提交波音認罪協議　待德州法院檢視

美國飛機製造商波音涉嫌欺騙航空監管部門，本月初與美國司法部達成認罪協議，司法部周三（24日）向德州聯邦地方法院提交最終協議文本，有待法官決定是否批准協議。

波音737 MAX系列客機於2018年及2019年發生兩宗嚴重空難，合共造成346人死亡，美國司法部當時指控波音在導致空難的一個飛行控制系統問題上誤導航空監管機構，試圖欺騙美國政府。司法部於2021年1月與波音達成延遲起訴協議，只要波音在3年內遵守協議的特定條件及罰款2.436億美元（約19億港元），就不會被起訴。今年1月初，在協議有效期結束前，一架阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機在飛行期間門塞飛脫，司法部視為違反協議，決定對波音提出刑事指控。

根據司法部早前公布的認罪協議，波音會在延遲起訴協議已支付的罰款基礎上，再額外繳付一筆同等金額的罰金，並於未來3年接受一名獨立人士監督公司的飛機安全及品質控制程序。司法部向法院呈交的文件顯示，波音承認利用員工透過不誠實手段欺詐負責審核737 MAX系列客機的聯邦航空局（FAA）官員，基於波音的欺瞞，FAA掌握不完整和不準確的737 MAX飛機飛行控制系統資訊，以及機師需要多少訓練。司法部指，波音自2021年開始採取了重要措施改善公司程序，但並非全面實施或試驗來展示公司未來可以防範和發現類似違規行為，所以波音需要獨立監管人監督，減少違規行為的風險。

法官奧康納（Reed O'Connor）將給予兩宗空難遇難者家屬的代表律師7天時間反對認罪協議，波音和司法部有14天回應，家屬一方之後有5天作出回應。奧康納可批准或駁回協議，若協議被駁回，司法部和波音需重新談判。