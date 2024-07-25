特朗普遇刺受傷　特勤局建議勿辦戶外集會

美國共和黨總統候選人特朗普在賓夕凡尼亞州競選集會遇刺受傷後，特勤局官員建議特朗普競選團隊不要舉辦大型戶外集會及多人參與的戶外活動。

《華盛頓郵報》周三（24日）引述知情人士消息指，特勤局特工向特朗普競選顧問表達對未來大型戶外集會的憂慮。競選團隊正在尋找室內場地舉行活動，例如籃球場或其他可容納數千人的大型場地，競選團隊目前沒有計劃舉行任何大型戶外活動。有競選顧問表示，室內集會開支較大。但另一名競選顧問指出，室內活動本質上更安全，因為可以控制入場人數，而且視線不會十分開揚。特朗普競選團隊及特勤局，均拒絕評論保安措施。自首次參選總統以來，特朗普已經舉辦數百場戶外集會。地點通常在機場、露天市集、足球場或其他大型場地。

賓夕凡尼亞州州警總監帕里斯周二（23日）在眾議院國土安全委員會作供，披露更多案件細節。兩名地方警員發現槍手克魯克斯形迹可疑後，便離開崗位尋找及向其他執法人員示警。他們原來身處的建築物，可俯瞰從屋頂開槍的克魯克斯。兩名警員隸屬巴特勒縣應急勤務單位，具備狙擊能力。帕里斯又指現場發現8個彈殼，相信克魯克斯開了8槍。克魯克斯向特朗普開槍後不足6秒，便命喪特勤局狙擊手槍下。