涉案毒品逾2噸　潛藏緬北3逃犯押解返華

中國傳媒周四（25日）報道，中國公安部近日與緬甸政府執法部門開展國際警務執法合作，在中國駐緬大使館協助下，抓獲3名潛逃緬北地區多年的公開懸賞通緝重大涉毒逃犯。緬方移交的上述逃犯，周三（24日）晚由中國公安機關押解回國。

最新押解返華的包括湖北雲夢42歲男子張安龍、雲南普洱37歲男子馬文祥、雲南臨滄45歲女子楊金梅。他們均為跨國販毒網絡骨幹成員且潛逃境外多年，大肆向中國境內走私販運毒品，涉及湖南、湖北、雲南、廣西等地警方偵辦的多宗重大毒品案件，涉案毒品數量逾2,000公斤。公安部組織相關地方公安機關在查清掌握犯罪事實和證據的基礎上，去年12月28日決定公開懸賞通緝張安龍等10名重大涉毒逃犯。

中緬禁毒部門本月開展國際執法合作，於本月9日在緬甸仰光抓獲楊金梅，同月13日在腊戌當陽抓獲張安龍、馬文祥，至此公安機關公開懸賞通緝的緬北重大涉毒逃犯有6人被抓獲歸案。中國傳媒指，此次行動是中緬在禁毒領域開展國際執法合作取得的又一重大戰果，有力地落實中緬第7次執法安全合作部長級會議達成的共識。