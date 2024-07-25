華稱有信心打敗侵犯之敵　拒證中美南海爆電子戰

中國國防部周四（25日）舉行記者會，新聞發言人張曉剛回答多條涉台提問。美國參謀長聯席會議主席布朗日前稱，台海若開戰，美方有信心擊敗大陸。張曉剛強調，大陸軍隊有決心、有能力、有手段打敗一切侵犯之敵，捍衞國家主權、安全和發展利益。

台防衞部門近日新增以英語廣播驅離大陸軍機，首次發布大陸火箭軍試射和海警船在台島周邊活動情況，張曉剛指出，民進黨當局不過是譁眾取寵、吹哨壯膽，解放軍的行動不懼任何偵察干擾。台灣首艘自製潛艇海鯤號或於9月海試，他稱海鯤號如用於「以武謀獨」，早晚都是解放軍的網中之魚。對於台軍漢光實兵演習，他批評民進黨當局窮盡各種伎倆，妄想給分裂活動披上「合法」、「正當」外衣，自欺欺人，妄圖「以武謀獨」、「以武拒統」完全是不自量力，最終是絕路一條。

有報道指，中美早前在南海爆發電子戰，解放軍大勝告終。張曉剛稱，沒有聽說過這方面的情況。至於外界關注中國第三艘航母近日開展了第三次海試，他指福建號開展相關試驗是建造過程中的正常安排，下一步還將根據航母建造進展情況，逐步展開後續試驗項目。