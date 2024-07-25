香港護士親赴加薩救援　睹醫院屍橫遍野

以色列國防軍今年2月進攻加薩地帶南部汗尤尼斯，導致加薩主要大型綜合醫院納塞爾醫院停止運作。無國界醫生（香港）救援人員、護士兼助產士蘇衍霈今年5月親身前往加薩參與重開納塞爾醫院，目睹病房屍橫遍野，接診孕婦大量胎死腹中，而期間資源缺乏衞生惡劣導致她也受感染。無國界醫生周四（25日）呼籲立即實現加薩停火，停止襲擊醫護人員，讓人道物資暢順進入加薩。

無國界醫生（香港）周四召開有關加薩戰事記者會，該組織首位前往加薩的救援人員蘇衍霈返港後講述歷程。以軍今年4月底撤出納塞爾醫院後，被指留下亂葬崗和多具屍體。蘇衍霈憶述當時打開醫院大門，就聞到撲面而來的屍臭味，多具遺體仍擺在當眼處，嚴重受損難以辨認，每個病房門外留下以軍標記。而病房內門窗、病床和支架破爛，遍地血漬，場面如同災難電影，十分悲慘。

蘇衍霈指，當時共事的加薩醫護人員在戰火中各自痛失至親，所以當醫院產房重開後在今年5月8日首次成功接生嬰兒時，一眾醫護人員十分激動。但她提到自己6周救援工作期間，大量孕婦出現早產甚至胎死腹中，有孕婦陣痛卻因戰火不敢求醫，到產房臨盆時胎兒已夭折。有時產房需協助急症室接診，蘇衍霈目睹超過40具屍體連續運入婦產科，死者身首異處，場面崩潰令她印象深刻。

除了助產工作外，蘇衍霈也負責為納塞爾醫院管理性暴力護理服務，並接診過一位3歲加薩女童在難民營帳篷內遭受性暴力，導致嘴部周圍出現感染。蘇衍霈認為當地人在戰火下情緒突破臨界點，加劇性暴力問題，也曾目睹平民之間爭搶物資，甚至動武開槍。她乘搭安全車往返醫療設施期間，曾遇到平民向車輛擲石洩憤，及爬上車頂示威要求停火，也有平民揮手歡迎救援人員。

這是蘇衍霈首次在交戰區域執行救援，她每次從居住綜合大樓前往醫療設施都需由裝甲車接送，行動受嚴格限制保障安全。蘇衍霈指逗留加薩兩個月期間資源缺乏，未試過乾淨地洗澡，又不斷聽到炮火轟炸，自己多次伏地躺避，曾3次撤離。她對要離開自己相識的當地人感到不捨和傷心痛哭，因為他們翌日就可能因炮火喪命。蘇衍霈指出，納塞爾醫院目前已超出負荷3至4倍，亟需人手，她希望有機會重返加薩繼續救援。

東網記者文翟賢報道