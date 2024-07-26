巴黎奧運今開幕　加強巡邏嚴防恐襲

在烏俄戰爭、以巴衝突苦無出路背景下，法國巴黎奧運於當地周五（26日）晚（香港時間周六凌晨）登場。約7.5萬名警察及士兵在全市大街小巷嚴陣以待，市內部分地區設置金屬圍欄，只為防止在開幕式及賽事舉行期間發生恐襲。

基於英國2012年舉辦倫敦奧運經驗，法國把安全行動總部從郊區遷至艾菲爾鐵塔一帶，同時安排潛水員、排雷小組、警犬小組、反無人機系統及雷達等，屬當地歷史上踏入和平時期最大規模部署。

由於開幕式在塞納河舉行，法國關閉附近部分道路及地鐵站，甚至設立多個障礙物，即使是普通居民亦須掃QR碼方可獲准進入。雖然保安嚴密，但澳洲奧運單車隊所乘的車輛周四（25日）遭賊人打爆玻璃窗搶掠，有運動員的個人物品被偷走。

針對有可能出現挾持人質事件，當地警方周二（23日）曾在巴黎郊區演習，參與小隊2015年曾負責應對2015年發生貝塔克蘭劇院恐襲。小隊指揮官稱眾人已花兩年多時間凖備，「希望我們不必採取任何行動」。

除了恐襲，中國駐法國大使館亦發布一系列提醒，包括呼籲中國公民需小心巴黎盜搶事件及騙局等，應注意保管好個人物品、盡量不在靠近車門處玩手機、不在公共場所「露富」、備好護照等複印本、不輕信陌生人，如遇不幸或其他安全事件可及時報警並聯繫中國駐法國使領館求助。