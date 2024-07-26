王毅會見俄外長　共同促進地區和平穩定繁榮

中共中央政治局委員兼外長王毅周四（25日）在老撾首都萬象會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，中俄同為亞太重要國家和東盟對話夥伴國，可就東亞合作保持溝通協調。中方願同俄方共同維護好以東盟為中心、開放包容的區域合作架構，推動現有東亞機制深化合作共識，促進地區和平穩定繁榮。

王毅說，中俄關係成熟、穩定、堅韌、自主，政治互信堅實穩固，戰略協作不斷深化，互利合作前景廣闊，民間往來充滿活力，國際協作富有成效；面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，中方願同俄方一道，秉持永久睦鄰友好的初心，堅定相互支持，維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。

拉夫羅夫表示在兩國元首戰略引領下，俄中保持密切溝通，強化戰略協作，共同維護公平公正的國際秩序，踐行真正的多邊主義，為構建多極世界注入了正能量，俄方願同中方一道，按照兩國元首指明的方向，推進各領域合作。俄方將同中方共同支持東盟中心地位，防止域外勢力破壞干涉。

拉夫羅夫祝賀中方成功推動巴勒斯坦各派別簽署《北京宣言》，表示俄方將共同致力於恢復中東和平。