自衞隊擬在最東端離島 建設反艦導彈射擊場

自衞隊擬在最東端離島南鳥島建設反艦導彈射擊場。

日本陸上自衞隊計劃在日本最東端的離島，建設12式陸基反艦導彈射擊場，這是日本決定擁有對敵方基地攻擊能力之後，首次在國內建設射程100公里以上的導彈射擊場。

南鳥島是東京都小笠原群島的一座珊瑚島，為日本最東端領土，面積約1.52平方公里，距離東京超過1,800公里，歸東京都小笠原村管轄；除氣象廳、海上保安廳和海上自衞隊等派駐的人員之外，島上並無一般居民。

防衞省已向東京都和小笠原村傳達這項計畫，希望在2026年度後開始運用，每年將分成數次、每次進行數週的射擊訓練。日本在2022年底修改國家安保戰略三文件後，決定擁有反擊能力，在有事之際以視距外導彈摧毀敵方導彈基地。12式陸基反艦導彈是日本積極開發的視距外導彈之一，透過改良將射程從200公里延長到1,000公里，預定2025年完成改良。

報道指出，這是日本首次闢建射程超過100公里的導彈射擊場，有助於在國內進行訓練，以加強離島防衞能力。除了改良的12式陸基反艦導彈外，正在開發中的高速滑翔彈等，也可能在此射擊場進行試射和訓練。