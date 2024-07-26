中俄轟炸機聯合巡航　奧斯汀證僅距阿拉斯加173海里

中國2架轟6轟炸機和俄羅斯2架圖98轟炸機周三（24日）首次一起在阿拉斯加對開白令海的國際空域飛行，美國防長奧斯汀周四（25日）證實中俄轟炸機飛到距離阿拉斯加沿岸173海里的位置，但沒有進入美國領空，這是中俄轟炸機首次聯合巡航至如此接近美國領土。他強調美國有能力監測對手國家從任何方向接近美國領空的企圖，並隨時準備做出適當回應。

奧斯汀指，大部分的中俄轟炸機巡航時間都被密切監視、追蹤及攔截，反映美軍一直處於準備狀態，對美軍來說並不震驚，美方一直憂慮中俄軍事關係，主要原因是擔心中國為俄羅斯在烏克蘭的非法和不必要的戰爭提供支持，美方已看到這方面的證據，希望情況能夠停止，但會看看發生甚麼事及這種關係如何繼續發展。

報道指，雖然沒有構成威脅，但今次是中國轟炸機首次飛入阿拉斯加防空識別區，以及中俄軍機首次在俄羅斯東北部同一個基地起飛。在北京，中國國防部周四表示，今次戰略巡航進一步檢驗提升中俄空軍協作水平，不針對第三方。俄羅斯國防部指，在飛行過程中，俄羅斯和中國機組人員在空中巡邏各個階段，於新的聯合行動地區合作，演習是今年軍事合作計劃一部分。聯合巡航持續5小時，轟炸機有時由俄羅斯戰鬥機護航，轟炸機從未侵犯美國或加拿大領空。