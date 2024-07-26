美軍屠殺印第安人獲榮譽勳章　國防部重新檢視

美國國防部周三（24日）公布，國防部長奧斯汀下令重新檢視1890年傷膝河戰役後頒發的20枚榮譽勳章，確保沒有人因作出與最高軍事榮譽不符的行為而授勳。美軍第7騎兵團當年收繳武器期間，估計屠殺350至375名印第安拉科塔族人，大部分是手無寸鐵的男子及婦孺。美軍則有25人死亡，很多是友軍自傷造成。

奧斯汀上周與白宮及內政部磋商後簽署備忘錄，指示國防部負責人事和戰備的副部長辦公室，成立一個特別審查小組。小組包括至少5名專家，其中兩人來自內政部。小組可能考慮事件的整體參與，包括必要時了解每個榮譽勳章得主的個人行為，還將審議其他有關法律和條例，如非戰鬥人員的基本保護法律和條例。陸軍部最遲周五（26日）前提供歷史紀錄，包括授勳推薦、每名得主的人事檔案、任何傷膝河行動報告副本及其他已知交戰相關文件。小組將於10月15日前提交調查結果書面報告，建議保留或取消當事人的榮譽勳章，奧斯汀隨後向總統拜登提供建議。傷膝河戰役的榮譽勳章頒發理由五花八門，有人僅因勇敢而授勳。

有國防部高官表示，審查是基於連串因素，包括國會審查2022年度《國防授權法案》時附加條款。審查會從當時標準及背景考慮，並非回顧調查。南達科他州參議院較早前通過決議，要求正式調查傷膝河大屠殺榮譽勳章一事。