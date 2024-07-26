耶倫讚拜登經濟政策有效　再促華解決產能過剩

美國財長耶倫正在巴西首都里約熱內盧參加二十國集團（G20）財長與央行行長會議，她周四（25日）揚言繼續敦促中國解決導致產能過剩的宏觀經濟模式，使美國企業和工人處於公平的競爭環境。耶倫還說，美國副總統賀錦麗如果入主白宮，她會擁護拜登政府經濟政策中的核心價值。

耶倫表示，由於新冠疫情對全球經濟的衝擊及俄烏戰爭，不少人兩年前對全球經濟的前景作出黯淡預測，但全球經濟仍然保持韌性，這在很大程度上得益於美國卓越的經濟表現。她把美國經濟強勁表現歸功於拜登政府，強調繁榮與穩定的全球經濟不僅對世界有利，而且對美國人民有利，美國必須發揮領導作用，加強供應鏈韌性和解決全球性挑戰。美國將繼續致力於多邊主義，包括與新興經濟體和發展中國家合作，繼續與中國建立健康的經濟關係。她指出，中國的宏觀經濟模式把過多補貼引入製造業，導致工業產能過剩，對全球企業和工人的生存構成威脅，許多G20國家都有相同疑慮。

賀錦麗篤定代替拜登出選總統，被問及賀錦麗的經濟政策與拜登有何不同時，耶倫認為賀錦麗非常理解並對美國經濟政策的成功有貢獻，她亦支持中產家庭，知道他們是美國經濟實力的關鍵。耶倫也說，現屆政府許多對內和對外的政策都得到美國兩黨支持，希望項目在政府換屆後能繼續。