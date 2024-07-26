北韓情報員網攻NASA等竊密　美懸紅千萬美元通緝

美國司法部周四（25日）公布，一名為北韓軍事情報機構效力的男子涉嫌參與對美國醫療保健機構、美國太空總署、美國軍事基地及其他國家的實體發動網絡攻擊，竊取敏感資訊並安裝勒索軟件以擴大攻擊，他在堪薩斯州被起訴，司法部懸紅1,000萬美元（約7,800萬港元）通緝他。

堪薩斯市大陪審團的起訴書指，疑犯林正赫（Rim Jong Hyok，音譯）透過一間中國的銀行洗錢並用以購買電腦伺服器發動網攻，目標包括美國11個州的醫院、NASA、多個軍事基地等17個實體，以及中國大陸、台灣和南韓的國防與能源公司。其中，林正赫和隸屬於北韓偵察總局的情報單位Andariel成員侵入NASA電腦系統，在3個多月內竊取超過17 GB的非機密資料。他們同時侵入密歇根州和加州國防公司內部電腦系統，以及德州德州蘭杜夫空軍基地和喬治亞州羅賓遜空軍基地。

司法部表示，這種惡意軟件令獲國家資助的Andariel把竊取所得資訊傳送給北韓軍事情報部門，推動該國軍事和核武發展。聯邦調查局（FBI）官員指出，北韓想獲取戰機機、導彈防禦系統、衞星通訊和雷達系統等資料。