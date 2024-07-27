中國東盟外長會舉行　深化全面戰略夥伴關係

中國東盟外長會周五（26日）在老撾萬象舉行，中共中央政治局委員兼外長王毅跟中國東盟關係協調國代表共同主持，東盟各國外長及東盟秘書長與會。與會各方願全面高效發揮雙方合作機制效能，盡快完成中國東盟自貿區升級版談判，拓展經貿投資、數字轉型、互聯互通、清潔能源、應對氣變等全方位合作，深化東盟中國全面戰略夥伴關係。

王毅表示，中國和東盟是守望相助的友好鄰邦，風雨同舟的親密夥伴，更是榮辱與共的命運共同體。近年來，中國—東盟命運共同體建設邁出堅實步伐，取得豐碩成果，惠及雙方20億民眾，有力促進了共同發展。雙方經貿聯繫日益緊密，人文交流迅速覆蘇，互聯互通走深走實，新生動力不斷湧現。

王毅指出，雙方要加快中國東盟自貿區3.0版談判，推進區域產供鏈融合發展，加快形成具有全球競爭力的新興產業集群。挖掘人工智能等新興產業和金融合作潛力，擴大本幣結算規模。辦好「中國—東盟人文交流年」活動，為更多東盟國家青年赴中國留學創造機會。中方願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書，以實際行動支持東南亞無核武器區建設。王毅還闡述了中方在南海問題上的原則立場。