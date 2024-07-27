世衞指歐洲和中亞　為人均酒精消費量最高地區

世界衞生組織周四（25日）指出，歐洲在減少酒精消費和危害方面幾乎沒有取得任何進展。根據2019年的最新數據，涵蓋歐洲和中亞53個成員國的世衞組織歐洲區，是世界上人均酒精消費量最高的地區。

世衞組織歐洲區域主任非傳染性疾病和創新問題特別顧問高力（Gauden Galea）周四指，歐洲地區的酒精消費水平和相關危害紀錄仍然居世界之首，但戒酒人數卻最少。他說，各國必須大力推動實施能夠有效減少酒精消費的政策。

根據數據，歐洲地區的男性每年消費的酒精量幾乎是女性的4倍，分別為14.9升和4.0升。2019年，世衞組織歐洲區飲酒者達4.7億，平均每3名成年人中就有兩人飲酒。

可是，自2010年以來，區內53個國家中只有12個國家，在按照非傳染性疾病全球監測框架，以及2022至2025年歐洲酒精行動框架設定的「減少酒精消費量10%」的目標方面，取得重大進展。

俄羅斯、土耳其和烏克蘭等幾個人口最多的國家採取了果斷行動，提高酒精消費稅並限制酒精供應，大幅減少了酒精消費。然而，在歐盟國家中，酒精消費水平在過去10多年沒有顯著變化。