FBI證特朗普耳朵被子彈擊中　反駁局長碎片質疑

美國前總統特朗普本月13日遇刺受傷，但聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷（Christopher Wray）周三（24日）在眾議院司法委員會作證時稱，擊中特朗普右耳的究竟是子彈還是彈片仍存疑問，引起特朗普陣營異議。FBI周五（26日）發聲明，反駁克里斯托弗‧雷的質疑，確認特朗普確實被槍手步槍發射的子彈擊中耳朵。

克里斯托弗‧雷提出質疑後，特朗普在社交平台上反擊指，對方不清楚擊中他的到底是子彈、彈片還是玻璃，卻確認總統拜登身體健康和認知能力沒問題，直斥「大錯特錯」，揶揄對方因此也不清楚破紀錄的恐怖分子和罪犯進入美國的原因。前特朗普政府時期的白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）亦指摘克里斯托弗‧雷錯誤和不當地提出其他看法，強調絕沒證據表明這不是子彈。他在遇刺事件後，一直跟進特朗普的治療，亦看過醫院紀錄。

參議院司法委員會共和黨籍資深議員格雷厄姆周五致函FBI，要求克里斯托弗‧雷立即澄清並承認特朗普遭子彈擊中，不是玻璃或彈片，強調他不應讓這些事造成民眾困惑，降低他們對調查機構的信任。FBI其後發聲明指，不論是完整還是碎片，傷及特朗普的都是子彈。另有消息指，FBI繼續調查遇刺案，希望與特朗普面談。