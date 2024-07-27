法高鐵破壞者身份成疑　美料為極端左翼分子

法國巴黎奧運開幕前夕，法國國家鐵路公司（SNCF）營運的TGV高鐵多條路線周五（26日）遭到縱火等惡意行為破壞，大量班次改道或取消。法國交通部長韋格列特表示，事件將嚴重擾亂交通直至本周末。美國官員認為幕後黑手可能是無政府主義者或極端左翼分子，亦有人將矛頭指向環保分子和俄羅斯，暫未有人出來承認責任。

在法國當局提供初步資訊後，美國兩名高級執法和情報官員表示，可能是無政府主義者或極端左翼分子破壞法國高鐵設備，但指調查仍在進行中，上述只屬初步評估。過去數周，法國政府官員曾提出極端左翼分子或俄羅斯企圖破壞奧運會的可能性。外界亦關注，德國的「最後一代」、英國的「反抗滅絕」等環境組織近日加強行動力度，擔心他們會否在巴黎組織活動影響奧運舉行，但相關組織拒絕明確表態。當地警方早前開展應急準備，已明確提高對環保分子的治安力度。

負責巴黎奧運保安任務的法國內政部長達爾馬寧表示，今次高鐵遭破壞攻擊是一次打擊，誓言會迅速逮捕所有施襲者都會被，但到目前為止他還未表明誰應該受到指摘。法國總理阿塔爾建議謹慎下結論，但認為幕後黑手顯然很清楚甚麼會造成最大損害。SNCF行政總裁法蘭多（Jean-Pierre Farandou）亦指，施襲者謹慎地選擇了攻擊目標，以達致最嚴重影響；又強調會確保所有奧運代表的交通安排，但未加以說明。