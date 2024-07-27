多地申遺成功　列入世界遺產名錄

聯合國教科文組織周日（21日）起至下周三（31日）在印度首都新德里舉行第46屆世界遺產大會，全球多個地點獲列入《世界遺產名錄》，中國的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群與黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）以及北京中軸線亦成功申遺。

中國的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群以連綿起伏的高大沙山和丘間眾多湖泊而聞名，具有不可替代的自然遺產價值，而黃（渤）海候鳥棲息地位於世界最大的潮間帶濕地，為數千萬隻水鳥提供了不可或缺的繁殖地、停歇地和越冬地。北京中軸線則位於北京舊城中心，全長7.8公里，包含15處遺產構成要素，北起鐘鼓樓，至南端的永定門。

在英國，位於蘇格蘭高地的弗羅濕地區是世界首個入選世遺的泥炭地。它是世上最大的碳儲存庫之一，經逾9,000年積累，在碳儲存方面發揮至關重要的作用，並為多種鳥類提供多樣的棲息地。與此同時，北愛爾蘭阿爾斯特省的安特里姆郡小型定居點格雷斯希爾（Gracehill）亦入選世遺，它建於1759年，設有別墅、學校、教堂等建築。

日本入選世遺的佐渡金山是近代日本最大的金銀礦山，位於日本新潟縣的佐渡島，它自1601年開採，到1989年停採，採礦歷史長達400年。日本新潟縣知事花角英世今次亦專門訪問新德里，見證佐渡金山的入選。