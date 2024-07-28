王毅就南海問題稱　會通過對話協商妥善管控分歧

中共中央政治局委員兼外長王毅上周六（27日）在老撾萬象出席東亞合作系列外長會期間，就南海問題闡明中方立場。王毅表示，中國在南海的領土主權和海洋權益擁有充分的歷史和法理依據，堅持跟直接當事國通過對話協商妥善管控分歧，完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題。

針對個別國家重提所謂南海仲裁案，王毅嚴正指出，仲裁案是臨時仲裁庭越權管轄，枉法裁判；無論法律適用還是事實認定等都存在重大缺陷，完全是政治操弄，所謂裁決本身就嚴重違反國際法尤其是《聯合國海洋法公約》，完全是非法的、無效的。中國對南海的領土主權和海洋權益在任何情況下都不會受這一非法裁決的影響。

王毅指出，仁愛礁是中國固有領土，菲律賓通過軍艦非法坐灘，單方面改變仁愛礁現狀，甚至企圖將其改造為永久哨所，嚴重違反了《宣言》第五條規定，同時也背棄了多次向中方所作承諾。近期，中方從人道主義出發，就管控仁愛礁局勢同菲方達成臨時性安排，在現場確認和全程監管下同意菲方僅進行生活物資運補。菲方應遵信守諾，不要再食言、不要再折騰、不要再節外生枝。