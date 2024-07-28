巴黎奧運開幕南韓變北韓　國際奧委會道歉

法國巴黎當地上周五（26日）晚上舉行奧運開幕式，南韓體育代表團出場時，南韓國名被誤報成北韓。南韓總統尹錫悅上周六（27日）晚與國際奧委會主席湯瑪士‧巴治通電話，湯瑪斯·巴赫對事件表示遺憾及致歉。

南韓總統辦公室指，尹錫悅通電話時指出南韓是舉辦過夏季、冬季奧運會和世界盃的國家，南韓民眾對誤報國名感到震驚，要求國際奧委會透過媒體和社交網道歉，並防止類似事件再次發生。湯瑪斯·巴赫表示，發生了不容置辯的事情，他對此鄭重表示歉意，理解尹錫悅的疑慮，將採取一切可行措施避免類似事件再發生。

巴黎奧運開幕式上，南韓體育代表團乘船出場時，播報員用法語介紹「Republique populaire democratique de Coree」，還用英文介紹「Democratic People's Republic of Korea」，兩個是北韓國名。南韓文化體育觀光部副部長張美蘭和大韓體育會會長李起興上周六先後與湯瑪斯·巴赫、巴黎奧運會組織委員會主席埃斯坦蓋會面，聽取國際奧委會和巴黎奧運組織委員會正式道歉，並敦促防止類似事件再次發生。張美蘭和李起興表示，國際奧委會將就此正式道歉，以免類似事件再次發生。