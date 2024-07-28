戈蘭高地遇襲　內塔尼亞胡提前結束訪美回國

多名年輕人在襲擊中被炸至血肉橫飛，場面嚇人。

以色列控制的戈蘭高地上周六（27日）受到火箭彈攻擊，造成多名以色列人死亡，黎巴嫩真主黨疑為幕後黑手。正在訪美的以色列總理內塔尼亞胡因應事件提前結束行程回國，他揚言不會讓襲擊悄無聲息地過去。

襲擊發生後，內塔尼亞胡在他下榻的華盛頓酒店內與隨行的軍事部長戈夫曼（Roman Gofman）緊急商討事態，並與受襲社區的領袖通電話。內塔尼亞胡發布影片表示，在襲擊中喪生的包括正在踢足球的小朋友，以色列不會讓此事悄無聲息地過去。他提前數小時結束訪美行程返回以色列，預計當地周日（28日）到埗，同日下午召開安全內閣會議討論應對方案。

此前，以色列國防軍高層已向防長加蘭特匯報反擊真主黨的選項，國防軍總參謀長哈列維、國家安全局局長巴爾、摩薩德局長巴尼亞等人亦有與會。加蘭特與受襲社區的領袖通電話，誓言以色列將嚴厲打擊敵人。哈列維到現場視察時指，真主黨無差別殺人，將會遭到以色列非常、非常重大的回應，同時警告一旦以色列報復，真主黨將加強攻擊戈蘭高地，呼籲當地民眾聽從以軍指示。