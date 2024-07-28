拜登火速改撐賀錦麗　美媒揭為報復奧巴馬

美國總統拜登因不敵民主黨內部逼宮，上周日（21日）宣布放棄競爭連任，改為全力支持副總統賀錦麗接替他參選。美媒上周六（27日）報道，拜登火速為賀錦麗背書，是想報復前總統奧巴馬、前眾議院議長佩洛西等推動逼宮的黨內高層。

多名知情人士指，奧巴馬曾向拜登表示讓黨代表於下月召開的民主黨全國代表大會上決定新總統候選人，而拜登宣布退選後立即表態支持賀錦麗，等同摑奧巴馬一巴，拜登亦曾稱「如果我退選，我會為賀錦麗背書」。知情者續指，拜登視此為掌控自己退選的最後方法，他亦計劃積極參與賀錦麗的競選工程。

報道續指，奧巴馬、佩洛西、參議院民主黨領袖舒默其實想在黨大會前舉行小型初選，他們相信賀錦麗不會勝出，而奧巴馬屬意的是亞利桑那州參議員、前太空人馬克‧凱利（Mark Kelly）。另有指，部分民主黨高層威脅動用憲法第25修正案，迫使賀錦麗和內閣成員罷免拜登的總統職務，拜登家族相信是奧巴馬想拜登退選，而民主黨金主、荷里活影星佐治古尼在《紐約時報》發表要求換將的評論文章，都是計劃的一部分。